В Липецкой области столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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В Липецкой области столкнулись две легковушки. Об этом сообщил
В пятницу, 24 мая в Ельце в начале восьмого утра на трассе «Дон» 56-летний водитель Audi, по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с KIA с 36-летним водителем за рулем.
В аварии пострадал 23-летний пассажир первой иномарки — он получил различные травмы и после оказания помощи его отпустили.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.