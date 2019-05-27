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В Калуге спасли застрявшую между двух фонарей чайку. Об этом написали очевидцы в группе «ВКонтакте» «
Птица несколько часов провисела на столбе. Прохожие вызвали сотрудников МЧС, последние вызволили животное и направили его специалистам центра реабилитации диких животных «Феникс».
Как рассказала изданию «
Фото центр реабилитации диких животных «Феникс»
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.