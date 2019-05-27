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9:21, 27 мая 2019 752
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Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей

Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей

Туляк выставил на сайте бесплатных объявлений пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей. Об этом написали подписчики группы «ВКонтакте» «Тула. Пролетарский район».

В объявлении поясняется: «Банкота красивый номер!!! продаю для тех кто шарит!!! другу предлагали 500тр за похожую, но я то знаю что она стоит больше двушника» (пунктуация и орфография автора сохранены).

Впрочем, как пишут коллекционеры в специализированной группе «ВКонтакте», даже самые «дорогие» номера купюр прибавляют к номиналу всего две — три тысячи рублей.


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