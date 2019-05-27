Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей

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Туляк выставил на сайте бесплатных объявлений пятитысячную купюру за 2,5 миллиона рублей. Об этом написали подписчики группы «ВКонтакте» «
В объявлении поясняется: «Банкота красивый номер!!! продаю для тех кто шарит!!! другу предлагали 500тр за похожую, но я то знаю что она стоит больше двушника» (пунктуация и орфография автора сохранены).
Впрочем, как пишут коллекционеры в специализированной
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.