Под Липецком перевернулась легковушка, есть пострадавший

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Под Липецком перевернулась легковушка. Об этом сообщил
В субботу, 25 мая, в Лебедянском районе около полудня на автодороге Липецк — Данков 19-летний водитель Volkswagen двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, съехал в кювет, и машина перевернулась.
В аварии пострадала 44-летняя пассажирка иномарки. С травмами ее доставили в больницу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.