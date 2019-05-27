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9:36, 27 мая 2019 923
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Михайловское предприятие снова задолжало сотрудникам зарплату

Михайловское предприятие снова задолжало сотрудникам зарплату

Михайловское предприятие ООО «Агроресурс» снова задолжало сотрудникам зарплату. Ранее его руководителя уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение, сообщил сайт областной прокуратуры.

На этот раз проверка показала, что десяти сотрудникам не выплатили 136 812 рублей.

В отношении гендиректора организации возбудили производство по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ, ответственность за которое предусматривает наказание, в том числе в виде дисквалификации должностного лица.


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