Михайловское предприятие снова задолжало сотрудникам зарплату

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Михайловское предприятие ООО «Агроресурс» снова задолжало сотрудникам зарплату. Ранее его руководителя уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение, сообщил
На этот раз проверка показала, что десяти сотрудникам не выплатили 136 812 рублей.
В отношении гендиректора организации возбудили производство по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ, ответственность за которое предусматривает наказание, в том числе в виде дисквалификации должностного лица.
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Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.