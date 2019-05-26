В понедельник в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В понедельник, 27 мая, в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду; местами порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем + 18, +23.
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