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16:45, 26 мая 2019 232
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В понедельник в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 27 мая, в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду; местами порывы до 15.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем + 18, +23.


© RZN.info

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