В Константинове пройдет «Музыкальное лето». Программа

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В Константинове пройдет «Музыкальное лето», сообщил
В программу вошли выступления ансамблей из Рязани и области, в чьем репертуаре есть казачьи песни и танцы.
1 июня ежегодный проект откроет концерт музейного песенно-инструментального коллектива «Радуница».
8 июня выступит казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная», 15 июня — казачий ансамбль «Михайловские казаки».
22 июня на сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» из областной филармонии, 29 июня — ансамбль казачьей песни «Русское поле».
Бесплатные концерты будут проходить каждую субботу в 13:00.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.