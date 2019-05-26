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17:59, 26 мая 2019 807
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В Константинове пройдет «Музыкальное лето». Программа

В Константинове пройдет «Музыкальное лето». Программа

В Константинове пройдет «Музыкальное лето», сообщил сайт музея-заповедника имени Есенина.

В программу вошли выступления ансамблей из Рязани и области, в чьем репертуаре есть казачьи песни и танцы.

1 июня ежегодный проект откроет концерт музейного песенно-инструментального коллектива «Радуница».

8 июня выступит казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная», 15 июня — казачий ансамбль «Михайловские казаки».

22 июня на сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» из областной филармонии, 29 июня — ансамбль казачьей песни «Русское поле».

Бесплатные концерты будут проходить каждую субботу в 13:00.


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