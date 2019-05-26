Фомин проконтролировал ход партийных праймериз

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин посетил участки счетных комиссий в Рязанском и Рыбновском районах и пообщался с кандидатами и жителями, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

В воскресенье, 26 мая, в Рязанской области как и по всей стране прошел Единый день предварительного голосования. Жители муниципалитетов, где в этом году пройдут выборы, определят кандидатов от партии «Единая Россия». 8 сентября 2019 года предстоит избрать 26 глав сельских и городских поселений и новые составы депутатов ОМСУ.

В Рыбновском районе предстоит избрать депутатов Советов депутатов восьми сельских поселений — Баграмовского, Вакинского, Глебковского, Кузьминского, Пионерского, Селецкого, Ходынинского, Чурилковского и Рыбновского городского поселения. В Рязанском районе осенью будут выбирать главу и депутатов Заборьевского сельского поселения, а также депутатов Дядьковского сельского поселения.

Фомин подчеркнул, что на этих территориях наиболее высококонкурентные кампании. Так, в Рыбновском городском поселении в предварительном голосовании участвуют 50 человек, среди них много молодежи.

«В этом году 190 молодых людей в возрасте до 35 лет участвуют в предварительном голосовании. „Единая Россия“ — это кадровый лифт для тех, кто готов попробовать свои силы в общественной работе, в политике. Молодые люди готовы брать ответственность за ту территорию, на которой проживают, выступают с интересными идеями для развития своего родного сельского поселения или муниципалитета», — отметил Фомин.

После Рыбновского района Аркадий Фомин посетил участок счетной комиссии в поселке Заборье Рязанского района. По словам председателя комиссии Тамары Лаврентьевой, голосование проходит очень активно, явка на 14 часов составила свыше 16%.

Стать кандидатами в депутаты от «Единой России» в Заборьевском сельском поселении планируют 21 человек. На должность главы муниципального образования от партии претендуют учитель Заборьевской СОШ Ирина Копылова, действующий глава сельского поселения Виктор Сидоров, временно неработающий Дмитрий Штепанков. На территории Дядьковского сельского поселения два избирательных округа, 23 претендента на выдвижение от партии «Единая Россия».

По словам Фомина, предварительное голосование позволяет определить настоящих лидеров территорий, оценить электоральный ресурс кандидатов, понять, доверяют им жители или нет.

«Несмотря на то, что в этом году нет крупных избирательных кампаний, на многих территориях наблюдается серьезная конкуренция среди кандидатов, которые представляют жителям свои планы развития сельских и городских поселений. Кто окажется убедительнее, решит подсчет голосов после закрытия участков», — подчеркнул лидер рязанских единороссов.