В Рязани обнаружили подпольную оружейную мастерскую

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ФСБ и МВД России пресекли деятельность банды, которая занималась восстановлением, изготовлением и продажей оружия. Об этом сообщил
Правоохранители обнаружили четыре подпольных мастерских, где работали жители Крыма и Москвы, а также Московской, Рязанской и Челябинской областей.
Из незаконного оборота изъяли:
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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