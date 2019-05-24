Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:45, 24 мая 2019 412
 0    0

В Рязани обнаружили подпольную оружейную мастерскую

В Рязани обнаружили подпольную оружейную мастерскую

ФСБ и МВД России пресекли деятельность банды, которая занималась восстановлением, изготовлением и продажей оружия. Об этом сообщил сайт силовиков.

Правоохранители обнаружили четыре подпольных мастерских, где работали жители Крыма и Москвы, а также Московской, Рязанской и Челябинской областей.

Из незаконного оборота изъяли:

  • 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства;,
  • шесть ручных осколочных гранат;
  • 12,5 кг взрывчатых веществ;
  • около 100 основных частей к оружию;
  • более 5,5 тысячи патронов различного калибра;
  • свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 849
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 323
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 011
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 178
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 398
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум