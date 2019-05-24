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В Михайлове у предпринимателя нашли 350 килограммов мяса без маркировки. Об этом сообщил
В марте проверяющие обнаружили 339,2 килограммов мясной продукции без маркировки и 430 г шпика. Бумаги на продукцию не предоставили.
В адрес предпринимателя направили предписания для изъятия и утилизцаии продуктов. Однако в установленный срок не предоставили подтверждающие документы.
Бизнесмену назначили 30 тысяч рублей штрафа.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.