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18:47, 24 мая 2019 310
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Рязанцу, избившего до смерти знакомого из-за татуировок, вынесли приговор

Рязанцу, избившего до смерти знакомого из-за татуировок, вынесли приговор

Рязанцу, избившего до смерти знакомого из-за татуировок, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 6 августа 2018 года в одной из квартир дома по улице Зубковой 36-летний подсудимый вместе с хозяином квартиры и еще одним знакомым выпивал. Между гостями возникла ссора.

Подсудимому показались обидными слова, высказанные знакомым о его татуировках, в связи с чем он жестоко избил мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Мужчине назначили 13 лет исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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