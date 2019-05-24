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Рязанцу, избившего до смерти знакомого из-за татуировок, вынесли приговор. Об этом сообщила
Установлено, что вечером 6 августа 2018 года в одной из квартир дома по улице Зубковой 36-летний подсудимый вместе с хозяином квартиры и еще одним знакомым выпивал. Между гостями возникла ссора.
Подсудимому показались обидными слова, высказанные знакомым о его татуировках, в связи с чем он жестоко избил мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
Мужчине назначили 13 лет исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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