«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнером проекта «Классика на Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. 26 мая на главной площади Северной столицы выступят звезды мировой оперы, а «Ростелеком» покажет гала-концерт, а также эксклюзивный трехсерийный фильм, посвященный закулисью проекта.
Подписчики «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink познакомятся с лучшими выступлениями за семь лет существования проекта, узнают секреты закулисья и увидят сам гала-концерт с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены.
Трансляция пройдет на телеканале «Все ТВ» 26 мая в 21:00 по московскому времени, с 27 мая все серии фильма будут доступны бесплатно в библиотеке Wink для просмотра в любое удобное время на любом устройстве.
«'Ростелеком' уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. 'Классика на Дворцовой' — уникальное событие в культурной жизни не только города, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве. Уверен, подписчики „Интерактивного ТВ“ и Wink по достоинству оценят нашу классическую трилогию», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Чтобы получить доступ к ТВ- и видеоконтенту, необходимо пройти простую регистрацию в мобильном приложении на Android, iOS, приложении Smart TV или на
Узнать подробнее об «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink можно на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском агроуниверситете появится бассейн
|
cледующая новость →В Рязани открыли штаб-квартиру форума древних городов
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.