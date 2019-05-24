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17:33, 24 мая 2019 421

«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы

«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы

Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнером проекта «Классика на Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. 26 мая на главной площади Северной столицы выступят звезды мировой оперы, а «Ростелеком» покажет гала-концерт, а также эксклюзивный трехсерийный фильм, посвященный закулисью проекта.

Подписчики «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink познакомятся с лучшими выступлениями за семь лет существования проекта, узнают секреты закулисья и увидят сам гала-концерт с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены.

Трансляция пройдет на телеканале «Все ТВ» 26 мая в 21:00 по московскому времени, с 27 мая все серии фильма будут доступны бесплатно в библиотеке Wink для просмотра в любое удобное время на любом устройстве.

«'Ростелеком' уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. 'Классика на Дворцовой' — уникальное событие в культурной жизни не только города, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве. Уверен, подписчики „Интерактивного ТВ“ и Wink по достоинству оценят нашу классическую трилогию», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Чтобы получить доступ к ТВ- и видеоконтенту, необходимо пройти простую регистрацию в мобильном приложении на Android, iOS, приложении Smart TV или на сайте.

Узнать подробнее об «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100-0-800.


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