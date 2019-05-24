Из-за ремонта теплотрассы перекроют движение по площади Свободы. Расписание транспорта

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В Рязани из-за ремонта теплотрассы перекроют движение по площади Свободы в районе дома №2 с 10:00 27 мая до 0:00 30 мая. Об этом сообщил
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
На время проведения работ остановку «площадь Свободы» перенесут в район дома №60 по улице Фурманова и в район дома №18-20 по улице Свободы.
Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.