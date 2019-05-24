Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:13, 24 мая 2019 187
 0    0

ФАС рассмотрела жалобы по проведению «мусорной реформы» во Владимирской области

ФАС рассмотрела жалобы по проведению «мусорной реформы» во Владимирской области

Переход Владимирской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами завершат в соответствии с планом. Об этом написал сайт администрации области.

ФАС вынесла решение по итогам рассмотрения жалоб на условия конкурсной документации по выбору региональных операторов. Департаменту природопользования придется подготовить изменения в конкурсную документацию.

О каких именно корректировках идет речь, администрация не уточняет. Тем не менее, прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов продолжится. Мероприятия по переходу региона на новую систему обращения с ТКО завершат до 1 января 2020 года в соответствии с планом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 961
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 346
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 032
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 200
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 409
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум