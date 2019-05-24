ФАС рассмотрела жалобы по проведению «мусорной реформы» во Владимирской области

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Переход Владимирской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами завершат в соответствии с планом. Об этом написал
ФАС вынесла решение по итогам рассмотрения жалоб на условия конкурсной документации по выбору региональных операторов. Департаменту природопользования придется подготовить изменения в конкурсную документацию.
О каких именно корректировках идет речь, администрация не уточняет. Тем не менее, прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов продолжится. Мероприятия по переходу региона на новую систему обращения с ТКО завершат до 1 января 2020 года в соответствии с планом.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.