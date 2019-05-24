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17:16, 24 мая 2019 371

Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы

Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы

В Рязани началось строительство дороги от Васильевского проезда до улицы Песочинской. В настоящее время работа ведется с небольшим отставанием от графика, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

«По данным на 23 мая, проведена отсыпка щебнем и завершена укладка бордюров. Обустройство внутриквартальной проезжей части в микрорайоне Дашково-Песочня взял на личный контроль председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции „Единая Россия“ в Госдуме Андрей Макаров после повторного обращения рязанки Натальи Гореиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый раз женщина пришла на личный прием к парламентарию в октябре 2017 года. Заявитель попросила депутата решить вопрос со строительством проезда, тротуаров и освещения от улицы Песоченской до Васильевского проезда.

По ее словам, с этой проблемой жители Дашково-Песочни обращались во все инстанции города и области.

«Представитель администрации Рязани заверил, что дорожные работы будут проведены в 2018 году и завершатся к 1 июля, пешеходные дорожки и освещение оборудуют до 1 октября. Однако обещанные сроки были сорваны, ремонт не был сделан, и на повторном личном приеме 26 ноября Наталья Гореина пожаловалась Андрею Макарову на невыполнение контракта», — рассказали в «Единой России».

Парламентарий запросил у администрации города график выполнения работ по ремонту этого участка дороги, подчеркнув при этом, что будет контролировать завершение строительства дороги от Васильевского проезда до улицы Песочинской.


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