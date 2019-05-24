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Для губернатора Владимирской области и его заместителей купят машины по два миллиона рублей. Об этом написал
Всего купят восемь новых автомобилей стоимость 1,97 миллиона рублей каждый. Объявление об аукционе опубликовано на портале Госзакупок 23 мая.
Исходя из характеристик транспорта, описанных в техническом задании, телеканал предположил, что владимирский Белый дом приобретает новые Toyota Camry. После закупки нового транспорта старые машины выставят на продажу.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.