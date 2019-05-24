Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 24 мая 2019 111
 0    0

Для губернатора Владимирской области и его заместителей купят машины по два миллиона рублей

Для губернатора Владимирской области и его заместителей купят машины по два миллиона рублей

Для губернатора Владимирской области и его заместителей купят машины по два миллиона рублей. Об этом написал сайт телеканала «Зебра ТВ».

Всего купят восемь новых автомобилей стоимость 1,97 миллиона рублей каждый. Объявление об аукционе опубликовано на портале Госзакупок 23 мая.

Исходя из характеристик транспорта, описанных в техническом задании, телеканал предположил, что владимирский Белый дом приобретает новые Toyota Camry. После закупки нового транспорта старые машины выставят на продажу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 961
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 346
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 032
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 200
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 409
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум