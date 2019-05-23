В рязанской филармонии пройдет закрытие юбилейного сезона

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В четверг, 23 мая, в рязанской филармонии пройдет закрытие юбилейного, восьмидесятого сезона. Об этом сообщили организаторы заключительного выступления.
Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова выступят звезды мировой академической сцены — Никита Борисоглебский (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и Екатерина Мечетина (фортепиано). В программе вечера — произведения Бетховена и Шуберта.
Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Начало мероприятия в 19:00.
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