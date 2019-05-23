RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани открылось арт-пространство «Подвал».Об этом сообщил
Открытие прошло 22 мая. Новое арт-пространство расположено на улице Почтовой, дом 54. Помещение включает в себя 2 зала — выставочный и музыкальный. На открытии представили выставка различных известных рязанских фотографов, графических дизайнеров и художников. Вечером для гостей мероприятия выступили группы «Без даты» и «Xlorka».
Каждую среду с 22 мая по 4 сентября арт-пространство «Подвал» будет проводить различные мероприятия: открытие новых выставок, рок-концерты, концерты классической музыки, квартирники, поэтические вечера и другие:
Также в течение всего Фестивального лета каждую неделю будет проводится персональная выставка. Узнать расписание новой творческой площадки можно в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС начала года за незаконное потребление электроэнергии к ответственности привлекли более 20 рязанцев
|
cледующая новость →В Тульской области нашли тело утонувшего мужчины
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.