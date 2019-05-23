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13:56, 23 мая 2019 543
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В Рязани открылось арт-пространство «Подвал»

В Рязани открылось арт-пространство «Подвал»

В Рязани открылось арт-пространство «Подвал».Об этом сообщил сайт администрации города.

Открытие прошло 22 мая. Новое арт-пространство расположено на улице Почтовой, дом 54. Помещение включает в себя 2 зала — выставочный и музыкальный. На открытии представили выставка различных известных рязанских фотографов, графических дизайнеров и художников. Вечером для гостей мероприятия выступили группы «Без даты» и «Xlorka».

Каждую среду с 22 мая по 4 сентября арт-пространство «Подвал» будет проводить различные мероприятия: открытие новых выставок, рок-концерты, концерты классической музыки, квартирники, поэтические вечера и другие:

  • 15:00 — открытие выставочного зала;
  • 19:00 — открытие музыкально-поэтической площадки.

Также в течение всего Фестивального лета каждую неделю будет проводится персональная выставка. Узнать расписание новой творческой площадки можно в группе проекта «ВКонтакте».


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