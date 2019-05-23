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16:11, 23 мая 2019 277
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Тамбовская область примет восьмой международный фестиваль духовых оркестров

Тамбовская область примет восьмой международный фестиваль духовых оркестров

8 и 9 июня в Тамбовской области пройдет 8-ой международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова. Об этом сообщил сайт Go68.ru.

В праздничные дни в области прозвучат мелодии и марши, военные оркестры пройдут чеканным шагом.

В фестивале поучаствуют оркестры из Белоруссии, Москвы, Орла, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Липецка, Краснодара и Тамбова.

В первый день участники выступят в десяти муниципалитетах региона, 9 июня праздник пройдет в Тамбове.

Программа на 8 июня:

  • Тамбов, учебный театр ТГУ им. Г. Р. Державина — Центральный военный оркестр МО РФ (Москва). Начало в 18:00;
  • Котовск, Центральная площадь — Военный образцовый оркестр (почетного караула), Москва. Начало в 18:00;
  • поселок Первомайский, площадь перед ЦДК — оркестр суворовцев «Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова» (Москва). Начало в 18:00;
  • Рассказово, КДО «Смена» (летняя площадка) — духовой оркестр Могилевской филармонии (Беларусь). Начало в 17:00;
  • село Петровка, сцена перед зданием администрации района — государственный духовой оркестр Липецкой областной филармонии (Липецк). Начало в 18:00;
  • поселок Дмитриевка, пл. Ленина — кубанский духовой оркестр творческого объединения «Премьера» (Краснодар). Начало в 18:00;
  • поселок Токаревка, парк культуры — духовой оркестр Академии федеральной службы охраны РФ (Орел). Начало в 18:00;
  • поселок Сосновка, площадка около МБУК «Сосновский районный Дом культуры — военный оркестр штаба южного военного округа (Ростов-на-Дону). Начало в 18:00;
  • поселок Сатинка, площадь перед зданием администрации — военный оркестр военного учебно-научного центра ВМФ (военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова) (Санкт-Петербург). Начало в 17:00;
  • село Покрово-Пригородное, у здания Дома культуры — сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона. Начало в 17:00.

Программа на 9 июня:

  • 15:00 — выступление духового оркестра факультета культуры и искусств, кафедры сценических искусств ТГУ им. Г. Р. Державина у здания ТГУ (улица Советская, дом №6);
  • 15:00 — выступление самодеятельных духовых оркестров из районов и городов области в городском парке культуры и отдыха;
  • 17:30 — марш-парад духовых оркестров по улице Советской (стадион Спартак) — улице Интернациональной (Дом-музей Г. В. Чичерина);
  • 18:00 — торжественное построение участников фестиваля и возложение цветов к памятникам В. И. Агапкина, И. А. Шатрова и В. М. Халилова (улица Интернациональная, дом №27 А);
  • 18:30 — торжественное прохождение духовых оркестров (улица Интернациональная — улица С. В. Рахманинова);
  • 19:00 — гала-концерт (площадь Музыки);
  • 23:00 — праздничный фейерверк.

Фото Go68.ru


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