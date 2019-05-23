Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:19, 23 мая 2019 133
 0    0

Калужанин заплатит штраф за смерть сына, задохнувшегося в автомобиле

Калужанин заплатит штраф за смерть сына, задохнувшегося в автомобиле

40-летний житель Калуги заплатит штраф за смерть шестилетнего сына, который задохнулся в запертом автомобиле. Об сообщил портал KalugaNews.

Следствие установило, что 7 февраля 2019 года мужчина оставил шестилетнего сына в запертой машине. Мальчик находился один более 50 минут.

В это время в машине произошел пожар, в результате которого ребенок получил ожоги и насмерть отравился продуктами горения.

Мужчине назначили штраф в размере десяти тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 427
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 127
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 926
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 014
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 324
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум