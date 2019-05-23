Калужанин заплатит штраф за смерть сына, задохнувшегося в автомобиле

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
40-летний житель Калуги заплатит штраф за смерть шестилетнего сына, который задохнулся в запертом автомобиле. Об сообщил портал
Следствие установило, что 7 февраля 2019 года мужчина оставил шестилетнего сына в запертой машине. Мальчик находился один более 50 минут.
В это время в машине произошел пожар, в результате которого ребенок получил ожоги и насмерть отравился продуктами горения.
Мужчине назначили штраф в размере десяти тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В рязанской филармонии пройдет закрытие юбилейного сезона
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.