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В четверг, 23 мая, Аркадий Фомин поздравил рязанских выпускников с Последним звонком. Председатель облдумы пожелал им быть уверенными в себе, преодолевать трудности, не бояться мечтать и активно проявлять свои таланты.
«Перед вами открыты все пути. Впереди ответственный выбор профессии, принятие важных решений, новый мир самостоятельных исканий и самореализации. От настойчивости, целеустремленности во многом зависит ваша дальнейшая жизнь, будущее родного края и страны», — отметил Фомин.
Он также поблагодарил учителей за сердечность, доброту, мудрость, профессионализм и преданность своему делу.
«Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная дружба, помогают добрые и мудрые советы учителей и родителей! Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи на выпускных экзаменах. В добрый путь!» — заключил спикер облдумы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.