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Во Владимирской области задержали сбежавшего из колонии убийцу. Об этом сообщил
«22 мая 2019 года в городе Кольчугино в 11:00 сотрудники УФСИН России по Владимирской области задержали осужденного 1981 года рождения, который совершил побег утром 21 мая 2019 с участка-колонии поселения при ИК-3 города Владимира», — написала пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее по соцсетям распространилась
В 2005 году его приговорили к 17,5 годам лишения свободы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.