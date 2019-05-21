Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:17, 21 мая 2019 1 991
 0    0

Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 1

Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство

Из исправительной колонии №3 во Владимирской области сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам заключения за убийство и разбой. Об этом сообщил портал «Зебра ТВ» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Владимирской области.

Известие о сбежавшем появилось только после того, как по пабликам в соцсетях распространилась новость о том, что во Владимире ищут педофила, изнасиловавшего двух школьниц.

Отсутствие 37-летнего осужденного обнаружили утром во вторник, 21 мая.

В 2005 году он получил срок на 17,5 лет по части 4 статьи 162, части 2 статьи 105, части 2 статьи 167, части 3 статьи 69.

«Необходимо отметить, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны (но под надзором), ввиду чего от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, также могут носить одежду гражданского образца и пользоваться без ограничения наличными деньгами», — отметили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 38 113
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 448
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 718
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 728
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
11:33, 9 мая 2019 19 760
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум