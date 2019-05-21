Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство

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Из исправительной колонии №3 во Владимирской области сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам заключения за убийство и разбой. Об этом сообщил портал «
Известие о сбежавшем появилось только после того, как по пабликам в соцсетях распространилась новость о том, что во Владимире ищут педофила, изнасиловавшего двух школьниц.
Отсутствие 37-летнего осужденного обнаружили утром во вторник, 21 мая.
В 2005 году он получил срок на 17,5 лет по части 4 статьи 162, части 2 статьи 105, части 2 статьи 167, части 3 статьи 69.
«Необходимо отметить, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны (но под надзором), ввиду чего от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, также могут носить одежду гражданского образца и пользоваться без ограничения наличными деньгами», — отметили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.
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