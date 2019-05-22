В Калужской области столкнулись две легковушки, пострадали три человека

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В Калужской области столкнулись две легковушки. Об этом написал интернет-портал «
ДТП произошло во вторник, 21 мая, в 15:35 в городе Кондрово. 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в автомобиль Nissan, который припарковался на правой обочине.
В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа, его 28-летний пассажир и водитель автомобиля Nissan. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в медицинское учреждение.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.