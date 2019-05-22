Сасовец украл сумку с 70 тысячами и устроил застолье

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У жительницы Сасова украли сумку с 70 тысячами. Она обратилась в полицию и рассказала, что вещь пропала с территории ее приусадебного участка, сообщила
Полицейские выяснили, что сумка на пару минут была оставлена без присмотра у ворот во время разгрузки купленных товаров.
Позже оперативники узнали, что один из местных жителей внезапно закатил широкое застолье для своих приятелей.
«Раньше этот 44-летний мужчина не мог похвастать постоянным источником дохода и неожиданно он тратит крупные суммы денег на спиртное и угощение. Полицейские заинтересовали этими сведениями и разыскали этого мужчину», — отметили в полиции.
Выяснилось, что сасовец причастен к краже. Накануне он проходил по улице и случайно заметил через открытые ворота сумку. Злоумышленник подумал, что ему повезло и забрал ее.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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