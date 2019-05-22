Роскачество уличило рязанский завод в нарушении правил маркировки «молочки»

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Пять месяцев назад вступили в силу новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительных жиров. Роскачество провело рейд по магазинам и выяснило, насколько порядочно производители отнеслись к изменениям закона.
Отмечается, что за полгода изготовители должны были привести маркировку продукции в соответствие с новыми требованиями и оформить сопроводительные документы на продукцию с новой классификацией. В наименование товаров должны были включить слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства.
Эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Они изучили 535 упаковок сметаны, йогурта, масла, молока, кефира, творога, сыра и творожных сырков.
Доля продукции с нарушениями в маркировки составила около одного процента. Их выявили в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.
В частности, название продукта «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%", изготовленного ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под торговой маркой «Переяславль», не соответствовало требованиям ТР ТС 033/2011, так как включало «молочный» термин.
С 1 июля 2019 года вступит в силу еще одно нововведение. Молочные продукты, содержащие растительные жиры, будут выкладывать в магазинах отдельно от натуральной «молочки».
Напомним, ранее Роскачество
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