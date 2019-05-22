Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:31, 22 мая 2019 278
 0    0

Роскачество уличило рязанский завод в нарушении правил маркировки «молочки»

Роскачество уличило рязанский завод в нарушении правил маркировки «молочки»

Пять месяцев назад вступили в силу новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительных жиров. Роскачество провело рейд по магазинам и выяснило, насколько порядочно производители отнеслись к изменениям закона.

Отмечается, что за полгода изготовители должны были привести маркировку продукции в соответствие с новыми требованиями и оформить сопроводительные документы на продукцию с новой классификацией. В наименование товаров должны были включить слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства.

Эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Они изучили 535 упаковок сметаны, йогурта, масла, молока, кефира, творога, сыра и творожных сырков.

Доля продукции с нарушениями в маркировки составила около одного процента. Их выявили в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

В частности, название продукта «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%", изготовленного ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под торговой маркой «Переяславль», не соответствовало требованиям ТР ТС 033/2011, так как включало «молочный» термин.

С 1 июля 2019 года вступит в силу еще одно нововведение. Молочные продукты, содержащие растительные жиры, будут выкладывать в магазинах отдельно от натуральной «молочки».

Напомним, ранее Роскачество оценило рязанский плавленый сыр.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 38 568
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 471
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 919
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 831
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
11:33, 9 мая 2019 19 779
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум