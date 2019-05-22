МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака

Компания МТС сообщила о новой для российского рынка услуги по антивирусной защите ИТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке. Решение разработали в технологическом партнерстве с «Лабораторией Касперского» и интегрировали в виртуальную инфраструктуру облака МТС.

Как рассказали в пресс-службе МТС, услуга «Антивирусная защита виртуальных машин» ориентирована на компании, которые размещают в облаке критически важные корпоративные системы и приложения: сайты интернет-магазинов, базы данных, учетные системы.

«Сервис будет востребован коммерческими организациями и госучреждениями, которые работают с персональными данными граждан и должны выполнять ряд регуляторных требований по защите информации. Среди них: банковский сектор, ритейл, страховые компании, организации сферы ЖКХ и здравоохранения», — пояснили специалисты.

По их словам, решение сканирует виртуальные файловые системы, распознает и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, а также предотвращает сетевые атаки и фишинг.

Отмечается, что использование сервиса позволяет на 25% сократить нагрузку на виртуальную инфраструктуру облака в сравнении с традиционным антивирусом. За счет адаптации для работы в публичной облачной среде решение не снижает производительности облака: сервис осуществляет централизованную проверку файлов и загрузку обновлений, распределяя нагрузку.

Услуга доступна в облаке МТС в формате подписки, ее стоимость зависит от объема защищаемых виртуальных ресурсов клиента.

Например, для средней страховой компании стоимость составит порядка пяти тысяч рублей в месяц, а для сети клиник в крупном городе — порядка восьми тысяч рублей в месяц.

В МТС подчеркнули, что использование решения позволяет на 30% снизить затраты на антивирусную защиту по сравнению с покупкой традиционных лицензий.

«Современные вирусы отлично живут и распространяются в виртуальной среде. Как провайдер, мы обеспечиваем все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту нашей облачной платформы на высоком уровне. Сегменты облака, отданные отдельным клиентам, также должны быть надежно защищены. Как показывает практика, антивирусное программное обеспечение при его установке как в рамках публичных, так и приватных облаков дополнительно нагружает инфраструктуру, снижая общую производительность. В партнерстве с одним из мировых лидеров рынка информационной безопасности — „Лабораторией Касперского“ — впервые в стране мы запустили облачный антивирус для бизнеса, который глубоко интегрирован в облако и предоставляется как сервис. Уверен, что предложение будет крайне востребовано: на данный момент услуга обладает самой низкой на рынке стоимостью защиты ИТ-ресурсов как в виртуальных средах, так и физических», — прокомментировал директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии Сергея Земкова, данные, хранящиеся в облаке, особенно публичном, нуждаются даже в более тщательной защите, чем та информация, которая содержится на собственных серверах компании.

«При этом важно обеспечить кибербезопасность без ущерба производительности и динамичности облака, которые являются его ключевыми преимуществами. Именно поэтому мы разработали отдельное гибкое решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, которое учитывает все особенности удаленной инфраструктуры и предлагает наиболее оптимальный подход к защите в каждом конкретном случае. Сотрудничество с МТС позволяет нам сделать защиту облака от киберугроз еще более доступной для сотен компаний в России», — сказал он.

Подробнее об услуге МТС «Антивирусная защита виртуальных машин»

сервис защищает от файловых, почтовых и веб-угроз, также сетевых атак, фишинговых и вредоносных URL, вирусов-шифровальщиков и так далее;

решение обеспечивает выполнение требований регулятора по работе с персональными данными, хранящимися в аттестованном сегменте облака #CloudМТS в соответствии с 152-ФЗ;

услуга лицензируется по числу виртуальных ядер (процессоров, vCPU). Количество виртуальных машин и виды их операционных систем не имеют значения;

единая консоль Kaspersky Security Center позволяет каждому клиенту облака централизованно управлять своей системой защиты, например, запускать проверки и наблюдать за карантинными зонами. Также применять индивидуальные политики безопасности в рамках своего сегмента.

Об облачном провайдере #СloudMTS

МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров, которые располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Самаре и Краснодаре.

Распределенная архитектура с использованием решения Vmware провадера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными.

Кроме того, на базе платформы #CloudMTS у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.

По итогам 2018 года провайдер увеличил выручку от облачных услуг более чем в три раза, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос за аналогичный период в семь раз.