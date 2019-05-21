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14:21, 21 мая 2019 190
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Во Владимирской области стартует реформа исполнительной власти

Во Владимирской области стартует реформа исполнительной власти

Губернатор Владимир Сипягин не внесет кандидатуры своих заместителей на майскую сессию заксобрания, поскольку структура региональной администрации поменяется в начале июня, сообщает «Зебра ТВ».

Кандидатуры заместителей Сипягина должны будут рассмотреть в июле 2019 года.

«Губернатор Владимир Сипягин здесь абсолютно последователен. Его управленческое кредо таково, что не структура должна подгоняться под того или иного человека, каким бы ценным сотрудником он ни был. Нет, все ровно наоборот: сначала — структура, система, заложенные в ней функциональные обязанности, а уже затем — наполнение структуры профессионалами своего дела, чьи компетенции соответствуют решению той или иной задачи», — рассказал Григорий Белов в своем комментарии «Зебра ТВ».

Закон, который обязывает Сипягина согласовывать кандидатов на должность вице-губернаторов приняли после сентябрьских выборов 2018 года.

Фото vladimirgid.ru


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