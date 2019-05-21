В Горроще перевернулся мотоциклист без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 20 мая, в Горроще произошло ДТП. В 17:55 около дома №35 по улице Дзержинского перевернулся мотоциклист, сообщила
21-летний рязанец не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу.
Установлено, что у молодого человека не было водительских прав.
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