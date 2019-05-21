Из-за ремонта путепровода на Южной окружной образовалась пробка

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Из-за ремонта путепровода на Южной окружной дороге образовалась пробка, об этом сообщила ГТРК «
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на некоторых участках дороги не превышает трех километров в час.
Напомним, на Южной окружной проезжую часть сузили до одной полосы, на участках организовали реверсивное движение со светофором. Скорость ограничили до 40 км/ч. Такая схема движения на мостах будет действовать
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.