Атласов рассказал о путешествии на резиновой лодке по реке Лена

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В понедельник, 20 мая, рязанец Виктор Атласов рассказал о своей экспедиции по реке Лене в район Моря Лаптевых, сообщили в музее путешественников.
Атласов отметил, что в настоящее время находится вблизи населенного пункта Витим, расположеном в Ленском районе Республики Саха (Якутия).
По словам путешественника, понедельник выдался первым солнечным днем в длинной череде других, хмурых и дождливых. «Уровень воды в Лене на метр ниже нормы, но трудность плавания не в этом.
«Путешественнику мешают ледяные глыбы, которые в изобилии проплывают по реке, а также буквально забивают ее берега, мешая причалу судов, как достаточно крупных, так и маломерных», — говорится в сообщении.
Кроме того, Атласов объяснил, что берега Лены стали оживленнее. Вокруг летают птицы, однажды на берег вышла медведица с медвежонком. Сам землепроходец чувствует себя хорошо, его экспедиция проходит в соответствии с намеченным графиком.
Напомним, очередная экспедиция Виктора Атласова
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