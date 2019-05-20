Тамбовчанин в маске украл деньги из шкафа пенсионерки

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В городе Рассказово Тамбовской области мужчина обокрал пенсионерку. Об этом сообщили в региональном
В частный дом на улице Красноармейской выехали полицейские. Пострадавшая рассказала, что ночью ее разбудил шум в прихожей. В темноте она разглядела фигуру мужчины, скрывавшего лицо под маской.
Злоумышленник взломал дверь, открыл шкаф, где пенсионерка хранила денежные сбережения, и похитил 2500 рублей.
Стражам порядка удалось разыскать подозреваемого. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний местный житель, проживающий на той же улице.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».
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