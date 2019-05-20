На выезде из Тулы опрокинулась автоцистерна

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В понедельник, 20 мая, на выезде из Тулы на Новомосковском шоссе опрокинулась автоцистерна, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, у водителя возникли проблемы со здоровьем, из-за этого он не справился с управлением и съехал в кювет.
По информации «
Полицейские выясняют причины произошедшего.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.