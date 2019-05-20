«АвтоВАЗ» объявил о массовом отзыве автомобилей «Лада Ларгус»

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«АвтоВАЗ» отзовет 32 тысяч 892 автомобилей Lada Largus. Об этом сообщил
Под отзыв попали автомобили, проданные с ноября 2017 года, с VIN-кодами, список которых можно скачать по
Причиной отзыва транспортных средств назвали возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педель тормоза.
Владельцев, чьи автомобили попдают под отзыв, предупредят по телефону, а также отправят им письма.
Владельцы могут сами определить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На машинах проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят его.
Ремонт сделают бесплатно.
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