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17:30, 20 мая 2019 201
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«АвтоВАЗ» объявил о массовом отзыве автомобилей «Лада Ларгус»

«АвтоВАЗ» объявил о массовом отзыве автомобилей «Лада Ларгус»

«АвтоВАЗ» отзовет 32 тысяч 892 автомобилей Lada Largus. Об этом сообщил Росстандарт.

Под отзыв попали автомобили, проданные с ноября 2017 года, с VIN-кодами, список которых можно скачать по ссылке.

Причиной отзыва транспортных средств назвали возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педель тормоза.

Владельцев, чьи автомобили попдают под отзыв, предупредят по телефону, а также отправят им письма.

Владельцы могут сами определить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На машинах проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят его.

Ремонт сделают бесплатно.

Фото Lada.ru


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