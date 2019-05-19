В Чучковском районе «Лада» вылетела в кювет, пострадали двое

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 17 мая, в 15:00, в Чучковском районе Lada Granta вылетела в кювет. Об этом пишет издательство «
В ГИБДД рассказали, что 26-летний житель села Пертово превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Кроме водителя в машине находился 26-летний мужчина.
В результате аварии оба получили травмы. Их отправили в Чучковскую и Шиловскую больницы.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.