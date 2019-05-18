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9:47, 18 мая 2019 908
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В Сапожке подросток ограбил пенсионерку

В Сапожке подросток ограбил пенсионерку

Фото: Pixabay.com

В Сапожке подросток ограбил пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина живет на первом этаже. Днем она сидела на лавочке и «присматривала» за дверью в квартиру, которая находится недалеко от входа в подъезд. Несмотря на это, у нее пропали 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что к краже может быть причастен 15-летний житель поселка. Его неоднократно привлекали к ответственности за разные нарушения закона, в том числе судили за угон. Сейчас он находится под следствием по подозрению в краже.

«Поначалу парень отпирался и все отрицал, но не мог объяснить откуда накануне у него появился новый спортивный костюм и другие предметы, на которые у человека без постоянного дохода не может быть средств», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, юноша прошел в подъезд мимо пенсионерки и зашел в ее квартиру. С деньгами он вылез на улицу через окно.

Часть похищенного изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.


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