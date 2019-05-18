RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Сапожке подросток ограбил пенсионерку. Об этом
Женщина живет на первом этаже. Днем она сидела на лавочке и «присматривала» за дверью в квартиру, которая находится недалеко от входа в подъезд. Несмотря на это, у нее пропали 15 тысяч рублей.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что к краже может быть причастен 15-летний житель поселка. Его неоднократно привлекали к ответственности за разные нарушения закона, в том числе судили за угон. Сейчас он находится под следствием по подозрению в краже.
«Поначалу парень отпирался и все отрицал, но не мог объяснить откуда накануне у него появился новый спортивный костюм и другие предметы, на которые у человека без постоянного дохода не может быть средств», — отметили в пресс-службе.
Как оказалось, юноша прошел в подъезд мимо пенсионерки и зашел в ее квартиру. С деньгами он вылез на улицу через окно.
Часть похищенного изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка украла телефон у пригласившего ее в гости мужчины
|
cледующая новость →На Кубани в аварии погибла учительница трех поколений семьи Кадыровых
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.