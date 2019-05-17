В субботу в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 18 мая, в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, местами до +9. Днем +18, +23 градусов.
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