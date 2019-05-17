МЧС предупредило рязанцев о заморозках

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Фото: Pixabay.com
Рязанцев предупредили о заморозках. Информацию опубликовали на
«В ночные и утренние часы 18, 19, 20 мая местами на территории Рязанской области ожидаются заморозки до -0, -2 градусов», — говорится в сообщении.
Рязанцам напомнили о возможной гибели урожая на огородах. Специалисты порекомендовали побеспокоиться о его сохранности.
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