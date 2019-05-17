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Калужский «мусорный» оператор сменил руководство. Об этом написал интернет-портал «
В пятницу, 17 мая, на место директора «Калужского регионального экологического оператора» назначили Вадима Давлетшина.
В пресс-службе Регионального экологического оператора сообщили, что назначение произвели после того, как проблема вывоза отходов была озвучена на заседании областного правительства.
Особенно остро обстоит ситуация в Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском и Дзержинском районах.
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