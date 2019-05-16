А что в кино? «Джон Уик 3» и «Покемон. Детектив Пикачу»

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Настало время рассказать о новинках кино, которые, начиная с сегодняшнего дня, можно будет увидеть на экранах рязанских кинотеатров.
Франшиза о наемном убийце Джоне Уике получила продолжение — на этой неделе на экраны выходит фильм «Джон Уик 3» режиссера Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли.
Стоит также отметить фильм «Покемон. Детектив Пикачу», который является первой игровой картиной по знаменитой франшизе. Режиссером выступил Роб Леттерман, а главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.
Любителей французского кино ожидают сразу две новые комедии — «SuperЗять» и «Танцуй сердцем».
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