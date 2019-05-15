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Сергей Карабасов встретился с участниками международной полярной экспедиции «Icewalk» («Ледовая прогулка»). Об этом сообщил сайт администрации Рязани.
Встреча была посвящена 30-летию со дня достижения экспедицией Северного полюса.
Гостями стали участники экспедиции Арвед Фукс со своей супругой из Германии, Руперт Метью Валентайн Саммерсон с супругой из Австралии, Роберт Чарльз Свон из Великобритании, а также председатель Рязанского областного отделения РГО, Герой Российской Федерации Михаил Малахов.
Сергей Карабасов вручил исследователям севера памятные подарки и благодарственные письма. В ответном слове гости поблагодарили Рязань за теплый прием и передали руководителю городской администрации вымпел с яхты, прошедшей по Северному торговому пути, и сувениры.
«Мир за эти годы изменился, но, совместно, мы продолжим нашу работу. Это необходимо не только для нас, но и молодежи. Новое поколение должно иметь мечту и следовать за ней», — подчеркнул Роберт Чарльз Свон.
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