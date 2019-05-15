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Рязанцев пригласили на бесплатное медобследование. Пройти его можно будет 17 мая в ТРЦ «М5 Молл».
Во время акции будет работать медицинская площадка Центра профилактики Рязанского минздрава, на которой все желающие смогут измерить артериальное давление и узнать о том, что делать, если этот показатель выше нормы.
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который отмечают 17 мая.
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