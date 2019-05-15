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Фото: Рязанская епархия
Около пятисот рязанцев прошли вокруг кремля с мироточивой иконой Богоматери «Нечаянная Радость». Об этом
В день празднования иконы, 14 мая, в Спасо-Преображенском соборе провели литургию. После нее верующим раздали небольшие изображения Богородицы, с которыми они присоединились к крестному ходу.
«Многие из шедших не понаслышке знакомы с помощью, которую оказывает Богородица по молитвам перед этим Ее чудотворным мироточивым образом, — рассказали в епархии. — Получив помощь в трудных, порой критических жизненных ситуациях, люди делятся этой „нечаянной радостью“ с другими».
Отмечается, что случаи чудес и исцелений после молитв у иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» записывают в специальные тетради.
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