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На месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор. Об этом написал интернет-портал
Строители и охрана отказались говорить с горожанами, которые поинтересовались, что происходит на площадке. В Фонде святой Екатерины корреспонденту объяснили, что на этом месте возводится капитальный забор, который будет окружать место строительства здания.
«Все строительные работы идут по графику», — подчеркнули в фонде.
Напомним, храм святой Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Его решили построить на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержали многие жители города. Уже
Противники строительства заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.
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