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19:30, 15 мая 2019 1 827
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На месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор

На месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор

На месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор. Об этом написал интернет-портал e1.ru.

Строители и охрана отказались говорить с горожанами, которые поинтересовались, что происходит на площадке. В Фонде святой Екатерины корреспонденту объяснили, что на этом месте возводится капитальный забор, который будет окружать место строительства здания.

«Все строительные работы идут по графику», — подчеркнули в фонде.

Напомним, храм святой Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Его решили построить на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержали многие жители города. Уже прошли две акции протеста.

Противники строительства заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.

Фото e1.ru


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