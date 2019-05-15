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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов наградил многодетные семьи и семьи с выдающимися детьми. В среду, 15 мая, рязанский губернатор вручил почетный знак «Родительская доблесть», «За веру и добродетель» и премию «Признание».
Он поздравил собравшихся с заслуженными наградами и международным днем семьи.
«Самое главное, что есть у человека — это любящая семья. Счастье делиться заботой и получать тоже самое взамен, воспитывать детей и видеть в них свое будущее», — заявил политик.
Любимов отметил, что награды — это благодарности за родительский труд и огромный вклад в общество.
«Своим примером вы показываете как нужно относиться к семейным ценностям и устоям. На таких семьях, где родители любят друг друга, где с уважением относятся к старшим и держится вся Россия», — заключил глава региона.
© RZN.info
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