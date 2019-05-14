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Фото: Pixabay.com
Жительница Калуги создала фейковую страницу в соцсети и обманула горожанку на восемь тысяч рублей. Об этом
Пострадавшая решила открыть свой интернет-магазин и стала искать посредника, который купил бы ей товар в Москве. На объявление откликнулась незнакомка. Она попросила в качестве предоплаты восемь тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленница заблокировала доступ к своей странице и перестала выходить на связь.
Полицейские выяснили личность подозреваемой. Ей оказалась 22-летняя калужанка. Девушка призналась и возместила ущерб. На нее завели уголовное дело по части 1 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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