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В Москве пройдет акция «дни Рязанской области». Об этом сообщил
Мероприятие пройдет с 17 по 24 мая.
Его организовали «Центр развития туризма Рязанской области» и туроператор «Магазин путешествий» для того, чтобы повысить туристскую привлекательность региона.
В рамках акции для туристов пройдет ряд мероприятий, посвященных истории и достопримечательностям региона. Состоится лекция о жизни и творчестве С.А. Есенина, выступление музыкальных коллективов, розыгрыш призов, среди которых путешествия в Рязань.
Для представителей турагентств будут организованы мероприятия для подробного знакомства с туристическим потенциалом региона. 16 мая пройдет вебинар на площадке АТОР (Ассоциация туристических операторов России), 17 мая в здании Представительства Рязанской области в Москве — деловая встреча представителей турбизнеса и семинар.
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