В меленковском озере утонул 15-летний подросток

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Фото: Pixabay.com
В меленковском озере «Кормилица» утонул 15-летний подросток. Об этом
По данным следствия, вечером 13 мая 2019 года юноша вместе с друзьями после пробежки искупался в озере. Через некоторое время к ним присоединились другие подростки, и 15-летний мальчик повторно зашел с ними в воду.
«Со слов очевидцев, ребенок почувствовал себя плохо и поплыл к берегу, но стал тонуть, — рассказали в следкоме. — Друзья бросились ему на помощь, но объективно не смогли спасти».
По предварительной оценке, у подростка свело ногу в холодной воде.
Тело погибшего достали около 19:00. С его родителями и сестрой общается психолог МЧС.
В следкоме отметили, что озеро «Кормилица» не предназначено для купания.
Следователи проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.
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