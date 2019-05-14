Сотрудники «Рязаньэнерго» поздравили скопинского ветерана с Днем Победы

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» многие годы оказывают знаки почтения, уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также представителям старших поколений энергетиков.
Сотрудники филиала поздравляют ветеранов с праздниками, навещают с цветами и подарками, проводят торжества ко Дню Победы, облагораживают памятники воинской славы и доблести.
Накануне празднования 9 Мая 2019 года в «Рязаньэнерго» также состоялись мероприятия в честь героев Великой Отечественной войны. В их числе — поздравление для 93-летнего фронтовика Василия Александровича Галахова, работавшего ранее на предприятии. Энергетики преподнесли ему тульскую гармонь.
Василий Александрович живет в Скопинском районе и в свободное время играет на гармони. В его репертуаре около 250 песен, а самая любимая — марш артиллеристов «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой». Он учился играть сам, будучи еще мальчишкой: смотрел на деревенских посиделках, как гармонист перебирает по кнопкам и клавишам, так и освоил музыкальное искусство.
А в годы Великой Отечественной ему, молодому парнишке, пришлось освоить искусство боя. Василий Александрович воевал против японских империалистов в Маньчжурии стрелком-автоматчиком в составе 12-й стрелковой дивизии 214 полка во Второй Краснознаменной армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск рязанец М.Ф. Терехин. Направление его части было в городах Лунчжань, Бейань и Минтуй. Японцы капитулировали, когда дивизия Василия Александровича находилась километрах в 60 от Харбина (китайского города, оккупированного японскими войсками).
Василий Александрович был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и многими другими медалями.
«Нынешнее поколение энергетиков гордится тем, что на предприятии работали столь отважные, честные, добросовестные люди, совершавшие и военные, и трудовые подвиги, и желает Василию Александровичу долгих, счастливых лет жизни в добром здравии и в окружении близких, семейного тепла, уюта и благополучия», — говорится в сообщении организации.
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