Самолет «ЮТэйр» вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Об этом сообщило РИА
«Сейчас кружит над аэропортом, вырабатывает топливо», — добавил собеседник агентства.
Авиакомпания подтвердила изданию информацию. Там добавили, что речь идет о Boeing 737-800, который выполнял рейс в Милан. На борту находятся 109 пассажиров.
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