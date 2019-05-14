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13:03, 14 мая 2019 445
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Самолет «ЮТэйр» вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет «ЮТэйр» вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сейчас кружит над аэропортом, вырабатывает топливо», — добавил собеседник агентства.

Авиакомпания подтвердила изданию информацию. Там добавили, что речь идет о Boeing 737-800, который выполнял рейс в Милан. На борту находятся 109 пассажиров.


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